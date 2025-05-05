Malatya'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Asayiş Verileri Açıklandı

Malatya\'da Asayiş Verileri Açıklandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025'in ilk 4 ayında asayiş verileri ve güvenlik operasyonları hakkında bilgi verdi.

05.05.2025 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yılın ilk dört ayına ilişkin asayiş verileriyle ilgili bilgi verdi.

Yavuz, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı ilk 4 ayında ilde gerçekleştirilen operasyonlar ve olaylarla ilgili bilgi paylaştı.

Malatya'nın huzuru için Valilik koordinasyonunda emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerinin yoğun olarak çalışmaya devam ettiğini kaydeden Yavuz, terörle mücadelede operasyon sayısında 2024 yılına göre yüzde 31'lik bir azalma meydana geldiğini, bunu terör örgütleriyle etkin mücadeleye bağlamak gerektiğini dile getirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede operasyon ve yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış sağlandığını kaydeden Yavuz, uyuşturucuyla mücadeledeyse yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını, olay sayısı itibarıyla belirgin bir düşüş meydana gelirken ele geçirilen malzemeler bakımındansa bir artış söz konusu olduğunu belirtti.

Organize suç örgütleriyle mücadeleyi de kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Yavuz, asayiş olaylarındaysa yüzde 13 oranında azalış sağlandığını söyledi.

Tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet eden Yavuz, ölümlü ve yaralamalı kaza sayısının 2024 yılı aynı dönemine göre azaldığını ancak ölümlü kaza sayısı bakımından 2024 yılında 5, 2025 yılındaysa 8 ölümlü kaza meydana geldiğini ve bu konunun kendilerini üzdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Göçmen Kaçakçılığı, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, malatya, trafik, Göçmen, Asayiş, Güncel, Terör, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 20:59:50. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.