Malatya'da ATM Kablosu Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da ATM Kablosu Çalan Zanlı Tutuklandı

Malatya\'da ATM Kablosu Çalan Zanlı Tutuklandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir AVM'deki ATM'nin alarm sistemi çalıştığında yapılan incelemede, ATM'nin kablolarının kesilip çalındığı tespit edildi. Şüpheli T.Y, yapılan araştırma sonucunda yakalandı ve tutuklandı.

13.02.2024 13:09
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, ATM kablosu çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesindeki bir AVM'de yer alan ATM'nin 10 Şubat'ta alarm sisteminin çalışmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Olay yerinde yapılan incelemede, ATM'nin kablolarının kesilip çalındığı tespit edildi. Yapılan araştırmada şüpheli T.Y, bazı malzemelerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen T.Y, tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da ATM Kablosu Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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