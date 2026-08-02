Malatya'da Bahçede Başlayan Yangın Yerleşim Alanına Sıçradı - Son Dakika
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Malatya'da Bahçede Başlayan Yangın Yerleşim Alanına Sıçradı

Malatya\'da Bahçede Başlayan Yangın Yerleşim Alanına Sıçradı
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Darende'de bahçede başlayan yangın, yerleşim alanına sıçrayarak kontrol altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bahçede başlayıp yerleşim alanına sıçrayan yangın söndürüldü.

Yeşiltaş Mahallesi'ndeki bir bahçede başlayan yangın, kısa sürede evlerin olduğu alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 18 kişi tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangın alanında yaptığı inceleme sonrası gazetecilere, Büyükşehir Belediyesinin 28 personel, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, sağlık ekipleri ve Darende Belediyesinin araç, personel ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Yangının büyüme riski üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçilerek bir helikopterin görevlendirildiğini ifade eden Yavuz, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Elazığ'daki yangın söndürme helikopterinin de ihtiyaç halinde müdahale için hazır bekletildiğini belirtti.

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu bildiren Yavuz, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Acil Durum, Doğal Afet, Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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