Malatya'da Bayram Güvenliği için 2.550 Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
Malatya'da Bayram Güvenliği için 2.550 Güvenlik Görevlisi

Malatya\'da Bayram Güvenliği için 2.550 Güvenlik Görevlisi
18.03.2026 16:27
Ramazan Bayramı süresince Malatya'da 2.550 polis ve jandarma görev alacak, güvenlik önlemleri artırılacak.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı süresince kentte 2 bin 550 polis ve jandarmanın görev alacağını söyledi.

Vali Yavuz, Kapalı Çarşı üzerinde İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile düzenlediği basın toplantısında, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların can ve mal güvenliği için bir dizi önlemler aldıklarını ifade etti.

Çalışmaların devam ettiğini aktaran Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, şehir mezarlığı, otogar, tren garı, havalimanı, geçici ticaret alanları ile ve ana arterlerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Emniyet birimlerimizce 20 ayrı noktada 47 motorize ekip ile ring uygulamaları gerçekleştirilecek. 14 bölgeden görevlendirilen yaya devriyeleri kesintisiz denetim sağlanacaktır. Bayram süresince şok uygulamalar, sabit uygulamalar, yol kontrol noktaları ve kimlik kontrolleri yoğunlaştırarak, narkotik, kaçakçılık, terör ve siber suçlara yönelik olarak özel ekipler görevi başında olacaktır. Jandarma yine asayiş timleri, motosikletli ekipler, JASAT, TEM, KOM, narkotik, istihbarat ve siber suç unsurları da yine komando birliklerinin bir kısmı ve köpek unsurları da yine aktif olarak görev alacaktır."

Yavuz, Ramazan Bayramı kapsamında kentte 2 bin 550 emniyet ve jandarma personelinin görev alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Bayram Güvenliği için 2.550 Güvenlik Görevlisi - Son Dakika

16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:58
Guardiola'nın gömleği olay oldu
15:44
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
SON DAKİKA: Malatya'da Bayram Güvenliği için 2.550 Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
Advertisement
