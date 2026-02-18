Malatya'da Bereketli Kuzu Sezonu

Haber: Mehmet Duran Özkan/ Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - Malatya'da koyun yetiştiricisi Mehmet Şahin, "Bu sene kuzularımız güzel. Yağmur iyi yağdı, kar da bereketli oldu. İnşallah bu yıl daha iyi olur. Kuzu bizim için küçük çocuk gibidir. Nasıl küçük bir çocuğa bakıyorsanız, biz de kuzulara öyle bakıyoruz" dedi.

Malatya'da yüzlerce kuzu, sabah ve akşam saatlerinde anneleriyle buluşturuluyor. Yetiştiriciler hem bereketli bir sezon bekliyor hem de çoban sıkıntısına çözüm arıyor.

Baharı müjdeleyen görüntülerden biri olan kuzuların anneleriyle buluşması, Malatya'nın Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesi'nde renkli görüntüler oluşturdu. Yüzlerce kuzu, kokusu ve sesi sayesinde annelerini bularak süt emdi.

Her yıl ocak ayında başlayan ve nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumları nedeniyle besiciler tatlı bir telaş yaşıyor. Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı ağıllarda, dünyaya yeni gelen kuzuların sesleri yankılanıyor.

Doğumdan bir süre sonra kuzuları ot ve saman gibi yemlere alıştırmak için annelerinden ayrı bölümlere alan yetiştiriciler, sütle beslenebilmeleri için sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez anneleriyle buluşturuluyor. Ağıllardan çıkarılan kuzular, yüzlerce koyun arasından annelerini kokusu ve sesiyle buluyor.

"İkizlik oranları yüksek"

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Akyazı'daki bir yetiştiriciyi ziyaret ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Büyük bir yetiştiricimizin işletmesindeyiz. Kendisi projede görev alan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu sene çok bereketli geçeceğine inanıyoruz. Çünkü yağışlar halen devam ediyor. Çok güzel kar yağdı, yağmurlar sürüyor. Şu anda da yağış var. İnşallah bereketli olur."

Burada yaklaşık yüzde 20 civarında kuzu doğumu gerçekleşmiş durumda. 2026 yılının bereketli olmasını diliyoruz. Kuzuların anneleriyle buluşma anlarını görüyoruz. İkizlik oranları da yüksek. Doğumlar nisan ayına kadar devam edecek. Bereketli olmasını bekliyor ve diliyoruz.

Aşısı, küpesi, sağlığı ve yemlemesiyle ilgili konularda yetiştiricilerimize sık sık eğitimler veriyoruz. Toplantılarda ve eğitim programlarında bu konuları anlatıyoruz."

"Kuzu bizim için küçük çocuk gibidir"

Koyun yetiştiricisi Mehmet Şahin ise doğum döneminin en yoğun ve zor süreç olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kuzular daha çok ufak, koyunlar doğum sürecinde ve hava şartları zor. Çamur var. Bu sene yağmur da çok yağdı. Ama inanıyoruz ki bu sene bereketli olacak."

Bir de çoban sıkıntılarımız var. Bu konuyla ilgili de yetkililer her zaman yanımızda. İl Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar olsun, başkanımız olsun; ne zaman zorluk yaşasak gelip destek oluyorlar.

Bu sene kuzularımız da güzel. Yağmur iyi yağdı, kar da bereketli oldu. İnşallah bu yıl daha iyi olur. Kuzu bizim için küçük çocuk gibidir. Nasıl küçük bir çocuğa bakıyorsanız, biz de kuzulara öyle bakıyoruz. Sabaha kadar uyumuyoruz. Tam bizim yoğun zamanımız. Koyun sabaha karşı doğum yapıyor, bazen ikiz oluyor. İkiz olduğunda daha da dikkatli olmak gerekiyor. Eğer ilgilenmezsek anne kabul etmeyebiliyor. Şu an bizim en zor dönemimiz bu.

Doğum sürecinde gerekli ilaçlarını yapıyoruz. Bugün doğan kuzuyu akşama kadar kontrol ediyoruz. Proje kapsamında küpeleme işlemlerini yapıyor, aşılarını uyguluyoruz. Beslenmesi ve su ihtiyacıyla ilgili gerekenleri yerine getiriyoruz. Doğumlar nisan ayına kadar sürecek. Nisandan sonra teklemeye düşecek, ardından sezon yavaş yavaş sona erecek.

Anne koyun yavrusunu sesinden tanır. Kısa süre ayrı kalsa bile sesinden ayırt eder. Bu da Allah'ın verdiği bir özellik. Çoban sıkıntımız devam ediyor. Ancak bu konuda devlet bazı imkanlar sağladı. Sigorta işlemleri yapılıyor, ikamet ve pasaport işlemlerine kadar destek veriliyor. Örneğin benim çobanım Afganistan'a gitti, üç ay sonra geri dönecek. Bu imkanları devlet sağladı."

Kuzu doğumlarının nisan ayına kadar sürmesi beklenirken, yetiştiriciler yağışların devam etmesiyle birlikte sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.