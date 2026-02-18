Malatya'da Bereketli Kuzu Sezonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Bereketli Kuzu Sezonu

18.02.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da koyun yetiştiricileri, bereketli kuzu doğumlarıyla umut dolu bir sezon geçiriyor.

Haber: Mehmet Duran Özkan/ Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - Malatya'da koyun yetiştiricisi Mehmet Şahin, "Bu sene kuzularımız güzel. Yağmur iyi yağdı, kar da bereketli oldu. İnşallah bu yıl daha iyi olur. Kuzu bizim için küçük çocuk gibidir. Nasıl küçük bir çocuğa bakıyorsanız, biz de kuzulara öyle bakıyoruz" dedi.

Malatya'da yüzlerce kuzu, sabah ve akşam saatlerinde anneleriyle buluşturuluyor. Yetiştiriciler hem bereketli bir sezon bekliyor hem de çoban sıkıntısına çözüm arıyor.

Baharı müjdeleyen görüntülerden biri olan kuzuların anneleriyle buluşması, Malatya'nın Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesi'nde renkli görüntüler oluşturdu. Yüzlerce kuzu, kokusu ve sesi sayesinde annelerini bularak süt emdi.

Her yıl ocak ayında başlayan ve nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumları nedeniyle besiciler tatlı bir telaş yaşıyor. Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı ağıllarda, dünyaya yeni gelen kuzuların sesleri yankılanıyor.

Doğumdan bir süre sonra kuzuları ot ve saman gibi yemlere alıştırmak için annelerinden ayrı bölümlere alan yetiştiriciler, sütle beslenebilmeleri için sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez anneleriyle buluşturuluyor. Ağıllardan çıkarılan kuzular, yüzlerce koyun arasından annelerini kokusu ve sesiyle buluyor.

"İkizlik oranları yüksek"

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Akyazı'daki bir yetiştiriciyi ziyaret ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Büyük bir yetiştiricimizin işletmesindeyiz. Kendisi projede görev alan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu sene çok bereketli geçeceğine inanıyoruz. Çünkü yağışlar halen devam ediyor. Çok güzel kar yağdı, yağmurlar sürüyor. Şu anda da yağış var. İnşallah bereketli olur."

Burada yaklaşık yüzde 20 civarında kuzu doğumu gerçekleşmiş durumda. 2026 yılının bereketli olmasını diliyoruz. Kuzuların anneleriyle buluşma anlarını görüyoruz. İkizlik oranları da yüksek. Doğumlar nisan ayına kadar devam edecek. Bereketli olmasını bekliyor ve diliyoruz.

Aşısı, küpesi, sağlığı ve yemlemesiyle ilgili konularda yetiştiricilerimize sık sık eğitimler veriyoruz. Toplantılarda ve eğitim programlarında bu konuları anlatıyoruz."

"Kuzu bizim için küçük çocuk gibidir"

Koyun yetiştiricisi Mehmet Şahin ise doğum döneminin en yoğun ve zor süreç olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kuzular daha çok ufak, koyunlar doğum sürecinde ve hava şartları zor. Çamur var. Bu sene yağmur da çok yağdı. Ama inanıyoruz ki bu sene bereketli olacak."

Bir de çoban sıkıntılarımız var. Bu konuyla ilgili de yetkililer her zaman yanımızda. İl Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar olsun, başkanımız olsun; ne zaman zorluk yaşasak gelip destek oluyorlar.

Bu sene kuzularımız da güzel. Yağmur iyi yağdı, kar da bereketli oldu. İnşallah bu yıl daha iyi olur. Kuzu bizim için küçük çocuk gibidir. Nasıl küçük bir çocuğa bakıyorsanız, biz de kuzulara öyle bakıyoruz. Sabaha kadar uyumuyoruz. Tam bizim yoğun zamanımız. Koyun sabaha karşı doğum yapıyor, bazen ikiz oluyor. İkiz olduğunda daha da dikkatli olmak gerekiyor. Eğer ilgilenmezsek anne kabul etmeyebiliyor. Şu an bizim en zor dönemimiz bu.

Doğum sürecinde gerekli ilaçlarını yapıyoruz. Bugün doğan kuzuyu akşama kadar kontrol ediyoruz. Proje kapsamında küpeleme işlemlerini yapıyor, aşılarını uyguluyoruz. Beslenmesi ve su ihtiyacıyla ilgili gerekenleri yerine getiriyoruz. Doğumlar nisan ayına kadar sürecek. Nisandan sonra teklemeye düşecek, ardından sezon yavaş yavaş sona erecek.

Anne koyun yavrusunu sesinden tanır. Kısa süre ayrı kalsa bile sesinden ayırt eder. Bu da Allah'ın verdiği bir özellik. Çoban sıkıntımız devam ediyor. Ancak bu konuda devlet bazı imkanlar sağladı. Sigorta işlemleri yapılıyor, ikamet ve pasaport işlemlerine kadar destek veriliyor. Örneğin benim çobanım Afganistan'a gitti, üç ay sonra geri dönecek. Bu imkanları devlet sağladı."

Kuzu doğumlarının nisan ayına kadar sürmesi beklenirken, yetiştiriciler yağışların devam etmesiyle birlikte sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.

Kaynak: ANKA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Bereketli Kuzu Sezonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:59:11. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Bereketli Kuzu Sezonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.