Malatya'da Çarpışma: 5 Yaralı
Yeşilyurt'ta hafif ticari araç ile çekici çarpıştı, 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araçla çekicinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İkizce Mahallesi'nde plakası ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen çekici ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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