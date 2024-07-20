Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde İskender Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Baki Kaya ve babası İsmail Kaya ile E.U. yaralandı. Yaralılardan Baki Kaya hastanede hayatını kaybederken, E.U. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

20.07.2024 23:17
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Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İskender Mahallesi'nde Baki Kaya (24) ve babası İsmail Kaya (50) ile E.U. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Baki Kaya, İsmail Kaya ve E.U, yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baki Kaya ve İsmail Kaya, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.U. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Göğsünden yaralanan Baki Kaya, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elinden yaralanan E.U, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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