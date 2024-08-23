Malatya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan, orman ve bahçe alanlarına sıçrayan yangına kontrol altına alındı.

???????Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde henüz öğrenilemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Ormanlık ve bahçelik alana sıçrayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanlığının 4 iş makinesi de çalışmalara destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban, AA muhabirine müdahale neticesinde yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Çoban, rüzgar nedeniyle yangının yayıldığını belirterek, "İtfaiye olarak 8 araç 50 personelle yangına müdahale ettik. Orman Bölge Müdürlüğümüz 4 araçla müdahale etti. Yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.