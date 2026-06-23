5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Malatya'da 19 Mart'ta kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Aysel Yıldırım ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden Aykut Aslan, Derya Akçaba, Onur İlhan, Serap Alagöz tutuklandı, Olga Ö. ise adli kontrol şarkı ile serbest bırakıldı.
Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Cinayet Soruşturmasında 4 Tutuklama - Son Dakika
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