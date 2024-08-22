Malatya\'da dağ keçileri dronla görüntülendi

Malatya'nın Darende ilçesinde dağ keçileri dronla görüntülendi.
Baytarbağı Mahallesi 1800 rakımlı Karayol Geçidi'ndeki kayalık alanda sürü halinde otlayan dağ keçileri, dron kamerasıyla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerinin, keçilerin yaşadığı bölgeleri fotokapanla takip ettiği bildirildi.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Akbaş, yaban hayatının korunması ve bilinçsiz avlanmalara karşı yaptırımların artırılmasını gerektiğini söyledi.
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