Malatya'da Deprem Anında Öğretmenlerin Kahramanlığı

20.05.2026 21:22
5.6 büyüklüğündeki depremde özel eğitim öğretmenleri, öğrencileri güvenli bir şekilde tahliye etti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sırasında özel eğitim okullarında yaşanan panik ve öğretmenlerin öğrencileri tahliye ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden oldu. Depreme ders sırasında yakalanan öğrenciler korku yaşarken, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğrencileri güvenli şekilde tahliye etmek için gösterdiği çaba kameralara yansıdı.

Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda deprem anının ardından öğretmenler Gökhan Aydoğdu ve Yunus Güngörü, engelli öğrenci Sergen Savuncu'yu birlikte taşıyarak okul dışına aldı. Görüntülerde öğretmenlerin öğrenciyi hızlı ve kontrollü şekilde tahliye ettiği görüldü.

"ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİ GÜVENLİ ALANA ÇIKARDI"

Battalgazi Görme Engelliler Okulu ile Turgut Özal Özel Eğitim Okulu'nda da öğretmenlerin deprem sonrası öğrencileri tahliye ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde öğretmenlerin, panik yaşayan öğrencileri sakinleştirerek güvenli alanlara yönlendirdiği görüldü.

Deprem sırasında özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin soğukkanlı tutumu ve öğrencileri korumaya yönelik çabası dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
