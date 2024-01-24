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Malatya'da depremlerden etkilenenlere 6 bin 100 afet konutu teslim edilecek - Son Dakika
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Malatya'da depremlerden etkilenenlere 6 bin 100 afet konutu teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, şubat ayında yapımı tamamlanan 6 bin 100 afet konutu hak sahiplerine teslim edilecek. Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti ve TOKİ konutlarının kurayla teslim edileceğini açıkladı.

Malatya\'da depremlerden etkilenenlere 6 bin 100 afet konutu teslim edilecek
24.01.2024 - 11:35,  Güncelleme: 11:39
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, yapımı tamamlanan afet konutlarından 6 bin 100'ü şubat ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Malatya merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor. Kaba inşaatları tamamlanan, dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan, çevre düzenlemesi yapılan konutlar kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

Depremzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için başlayan çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Yazıcı, yapımı tamamlanan konutların kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

5 bin 100 TOKİ, 1000 köy konutu teslim edilecek

Kentte afetzedeler için inşa edilen konutlardaki çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, "Malatya genelinde şubat ayının başlarında 5 bin 100 civarında TOKİ konutumuz kuraya hazır olacak. 7 bin 700 de köy konutu ihale edilmişti, bunların 3'te 1'ine ancak başlayabildik, ihalesi yapıldı. Bunlardan da bin civarında konut bir ay içerisinde teslim edilmiş olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da depremlerden etkilenenlere 6 bin 100 afet konutu teslim edilecek - Son Dakika
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