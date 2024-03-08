Malatya'da geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dini nikahla birlikte yaşadığı Buse Çelik'i (21) öldüren Öymen Yağcı'nın yargılanmasına devam edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Öymen Yağcı, öldürülen Çelik'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Çelik'in ailesinin avukatı, sanığın hamile olan Buse Çelik'i tasarlayarak öldürme suçundan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.
Sanık Öymen Yağcı, karar duruşmasına katılmak istediğini belirterek, "Duruşmaya katılarak, şerefli şekilde cezamı almak istiyorum." ifadesini kullandı.
Duruşma 19 Nisan'a ertelendi.
Kentte taksicilik yapan Öymen Yağcı 8 Mart 2023'te Yamaç Mahallesi Namlı Sokak'ta Buse Çelik'i bıçakla yaralamış, genç kadın hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 59,33 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, bir şahsın evinde 75 adet sikke ve 31 adet obje ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın 4'üncü kez hakim karşısına çıktığı davada ifade veren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Ben biraz safım. Saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?" dedi. Turan, mahkeme başkanının "Sanık Seçil Erzan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul etmek ister misiniz?" sorusuna ise "Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne" yanıtını verdi.
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