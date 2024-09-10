Malatya'da Eylül'de Kayısı Çiçek Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Eylül'de Kayısı Çiçek Açtı

Malatya\'da Eylül\'de Kayısı Çiçek Açtı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte kayısı ağacı eylül ayında çiçek açtı. Vatandaşlar bu duruma şaşkınlık yaşadı.

10.09.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısı ağacı eylül ayında çiçek açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı ve gündüzleri de 35 derecenin üzerinde seyrettiği Malatya'da, bu mevsimde kayısı ağacının çiçek açtığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Erenli Mahallesi'nde kayısı ağacının ikinci kez çiçek açtığını gören bahçe sahibi Adem Kav, eylül ayında kayısı ağacının çiçek açmasının çok sık rastlanan bir durum olmadığını söyledi.

Kav, "İlkbaharda bu ağaç çiçek açtı ve biz de haziran ayında bu ağacın meyvesinden yemiştik. Şimdi yeniden çiçek açmış. Bu da doğanın dengesinin ne kadar bozulduğunu gösteriyor." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde eylül, ekim aylarında meyvelerin çiçek açmasının alışılmış bir durum olmadığını ifade eden Kav, "Malatya'da daha dallarında yapraklar kurumadan ve dökülmeden eylül ayında çiçek açan kayısı ağacını ne duydum ne de gördüm. Gerçekten hayret verici bir durum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Battalgazi, malatya, Güncel, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Eylül'de Kayısı Çiçek Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:35:02. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Eylül'de Kayısı Çiçek Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement