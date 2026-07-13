Kaza, dün akşam saatlerinde Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Utku Ö.'nün kullandığı 01 CUF 60 plakalı hafif ticari araç ile İrfan A. idaresindeki 01 DJZ 53 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile her iki araçta bulunan B.G., V.T., Y.C. ve Y.D., yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Feci Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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