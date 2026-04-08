Malatya'da FETÖ Operasyonu: 10 Tutuklama

08.04.2026 22:49
Malatya merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheliden 10'u tutuklandı, malzeme ele geçirildi.

MALATYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine engellenmesine yönelik, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında sözde 'bölge mesulü', 'il finans sorumlusu' ve 'il eğitim sorumlusu' gibi konumlarda bulunan toplam 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda; örgüt liderine ait kitap ve video kasetler, 33 bin 301 doları, 15 bin 100 Euro, 450 Riyal, 169 bin 500 TL, yasaklı yayınlar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Advertisement
