Malatya'da Firari Cinayet Zanlıları Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da Firari Cinayet Zanlıları Yakalandı

Malatya\'da Firari Cinayet Zanlıları Yakalandı
12.06.2026 21:03
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JASAT, Malatya'da kasten öldürme suçundan aranan iki firariyi yakaladı ve silah-ele geçirdi.

MALATYA'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 'Kasten öldürme' suçundan hüküm giyen iki firari yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kasten adam öldürme suçlarına ilişkin kırsal bölgelerde çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takip ile Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde 'kasten öldürme' suçundan aranan 2 şüphelinin adresleri tespit edildi. 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. A. isimli firari hükümlüleri yakaladı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 522 adet fişek, 1 adet tabanca dönüşümünde kullanılan tetik tertibatı ve namlu ile 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan C.A. ve M.A. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Malatya, Güncel, Yaşam, JASAT, Suç, Son Dakika

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