Malatya\'da, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da, firari FETÖ hükümlüsü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MALATYA'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü M.D. yakalandı.
MALATYA'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü M.D. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan firari M.D.'nin kentte olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen firari hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA