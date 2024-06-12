Malatya'da Göçmen Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Operasyonunda Polislere Başarı Belgesi

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Malatya'nın Kale ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinde görev yapan polislere başarı belgesi verildi.

İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından polis uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarda 12 kilo 408 gram uyuşturucu ele geçirildi ve kaçak göçmenler yakalandı.

Kaymakam Ceyhun Denli, polis uygulama noktasında düzenlenen programda, emniyet mensuplarına başarı belgelerini verdi.

Kaymakam Denli, buradaki konuşmasında, çalışma azmi ve gayretlerinden dolayı polisleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.