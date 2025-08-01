Malatya'da Gruplar Arası Kavga: 7 Yaralı

Malatya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabanca, tüfek ile kesici aletlerin kullanıldığı kavgada yaralanan F.K. A.İ, K.K, M.K, M.K, M.Ş.A. ve K.K. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

F.K. ve A.İ'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.