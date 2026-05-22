Doğanşehir\'de hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
B.T. yönetimindeki 44 PC 454 plakalı hafif ticari araç, Sürgü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışına savruldu.
Kazada sürücü B.T. ile araçta bulunan G.T. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
