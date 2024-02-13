Malatya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bazı badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
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Malatya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bazı badem ağaçları çiçek açtı

Malatya\'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bazı badem ağaçları çiçek açtı

Malatya'nın Kale ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı. Güneyce Mahalle Muhtarı Ahmet Çetinkaya, çiçek açan ağaçların zirai dondan etkilenerek zarar görebileceğini ifade etti. Karakaya Baraj Gölü'ne yakın yerlerde bahar havası yaşanırken, yüksek kesimlerde soğuklar etkisini sürdürüyor.

13.02.2024 15:23  Güncelleme: 15:24
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Malatya'nın Kale ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Güneyce Mahalle Muhtarı Ahmet Çetinkaya, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin bazı badem ağaçlarının çiçek açmasına neden olduğunu söyledi.

Çetinkaya, çiçek açan ağaçların zirai dondan etkilenerek zarar görebileceğini ifade etti.

Karakaya Baraj Gölü'ne yakın yerlerde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla bahar havası yaşandığını aktaran Çetinkaya, yüksek kesimlerde ise soğukların etkisini sürdürdüğü kaydetti.

Kaynak: AA

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