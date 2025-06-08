Malatya\'da İki Yaban Keçisi Kurtarıldı

Malatya'da ağa takılan 2 yaban keçisi kurtarıldı

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde heyelan riskine karşı yerleştirilen çelik ağlara takılan iki yaban keçisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede dağ yamaçlarında çelik ağlara sıkışmış halde iki yaban keçisi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu keçiler bulundukları yerden çıkarılarak yeniden doğaya salındı.