Malatya'da imar ve inşa çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Malatya'da imar ve inşa çalışmaları sürüyor

Malatya\'da imar ve inşa çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da imar ve inşa çalışmaları devam ediyor. Kışla Caddesi'nde yıkım işlemlerine başlandı. Yıkımların hızlı bir şekilde tamamlanması amaçlanıyor.

12.08.2024 23:51
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Malatya'da imar ve inşa çalışmaları sürüyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da imar ve inşa çalışmaları devam ederken, kentin önemli arterlerinden Kışla Caddesi'nde de yıkım işlemlerine başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Malatya'da yıkım işlemleri sürüyor. Ağır hasarlı yapıların yıkım oranlarında yüzde 90'lara ulaşıldığı kentte depremler sonrası rezerv alan ilan edilen Saray Mahallesi'nde bulunan Kışla Caddesi'nde de yıkım işlemlerine başlandı.

Bir süre esnafın bölgedeki işyerlerini boşaltmasının beklendiği caddedeki yıkımların hızlı bir şekilde tamamlanması amaçlanırken, bazı vatandaşlar yıkımlarla birlikte Malatya'nın büyük bir değişim yaşadığını söyledi.

Yıkımların kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan bazı vatandaşlar ise yapılacak inşa ve imar çalışmaları sonrasında Malatya'nın daha güzel bir görünüme kavuşacağını kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da imar ve inşa çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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