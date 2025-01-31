Malatya\'da İnşaat Şantiyesinde Yangın

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MALATYA'da inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1,5 saatte söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde, Niyazi Mısri Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde görevli işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Şantiyede çalışan işçiler, konteynerlerden yükselen duman ve alevleri görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın, 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çok sayıda konteynerde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.