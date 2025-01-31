Malatya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın - Son Dakika
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Malatya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın

Malatya\'da İnşaat Şantiyesinde Yangın

Malatya'daki toplu konut inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

31.01.2025 14:28  Güncelleme: 14:29
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MALATYA'da inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1,5 saatte söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde, Niyazi Mısri Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde görevli işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Şantiyede çalışan işçiler, konteynerlerden yükselen duman ve alevleri görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın, 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çok sayıda konteynerde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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