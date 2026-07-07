Malatya\'da İnşaatta Göçük, Bina Boşaltıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören yandaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Cezmi Kartay Caddesi'ndeki bir binanın temel kazısı sırasında meydana gelen göçük sonucu yan taraftaki 2 katlı binanın duvarlarında hasar oluştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, binada bulunan daire sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
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