Malatya'da İskleden Düşen 3 İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da İskleden Düşen 3 İşçi Ağır Yaralandı

Malatya\'da İskleden Düşen 3 İşçi Ağır Yaralandı

Malatya'da bir binada çalışma sırasında iskeleden düşen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

04.12.2024 20:47
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Malatya'da binada çalışma yaptıkları esnada iskeleden düşen 3 işçi ağır yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde tadilat yapılan 11 katlı binanın dış cephesinde boyama yapan işçiler A.T, Ö.Ş. ve E.Ş. iskelenin eğilmesi sonucu düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.T, Ö.Ş. ve E.Ş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

İşçilerin düştüğü alan emniyet şeridiyle çevrildi, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da İskleden Düşen 3 İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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