Malatya\'da İsrail\'in Filistin Kampına Saldırısını Protesto Edildi

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Malatya'da İsrail'in, Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

Kudüs Kardeşlik Platformu adına Millet Bahçesi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde meşalelerle Kanalboyu'nda yürüyerek Kernek Meydanı'na geldi.

İsrail aleyhine slogan atan platform üyeleri, burada Filistinliler için dua etti, Kur'an-ı Kerim okundu.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılan grup, daha sonra dağıldı.