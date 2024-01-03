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Malatya'da İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Malatya'da İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde yapılan gıyabi cenaze namazının ardından Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şube Başkanı Vahdettin Altınova, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve Filistin halkının direnişini vurguladı.

Malatya\'da İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
03.01.2024 - 20:50,
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Malatya'da, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kernek Karagözlüler Camisi'nde yatsı namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şube Başkanı Vahdettin Altınova, 7 Ekim'den bu güne çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 30 bin Gazzelinin şehit edildiğini söyledi.

Gazze'de 2 milyon kişinin yerinden edildiğini belirten Altınova, "Evler, iş yerleri ve okulları tarumar edildi. Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi. Hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı, su ve elektrik altyapıları kullanılamaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını dünyaya ispat ettiler. " diye konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinde İsrail'in lanetlendiğini dile getiren Altınova, "7 Ekim'den bu yana bir avuç inanmış mücahit canlarını hiçe sayarak, Orta Doğu'nun kanserine kök söktürmekte, işgalci İsrail'i Gazze'ye adım attığı güne pişman etmektedir. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Anadolu Gençlik Derneği, Malatya, İsrail, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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