Malatya\'da istinat duvarına çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, istinat duvarına çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

F.Ç. (51) yönetimindeki 01 UU 044 plakalı otomobil Malatya- Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki S.Ç. (42), B.Ç. (14) ile A.Ç. (8) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.