Malatya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalığın artırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Seddar Yavuz, toplumun vicdanını sarsan kadına yönelik şiddet konusunu ele almak ve çözüm yollarını değerlendirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Şiddetin her türünün toplumsal bir sorun olduğunu aktaran Yavuz, "Şiddetin sadece belirli bir kesime yöneldiğini düşünmek ya da konuyu yalnızca belli başlıklar altında tartışmak, sorunun köklü şekilde çözülmesine katkı sağlamaz. Kadına, çocuğa, öğretmene, sağlık çalışanına ya da güvenlik güçlerine yönelen her şiddet aynı derecede kabul edilemezdir." ifadelerini kullandı.???????

Şiddetin yalnızca hukuki tedbirlerle ortadan kaldırılabilecek bir mesele olmadığına işaret eden Yavuz, çocukları yetiştirirken saygıyı, merhameti, sorumluluk duygusunu ve insan hayatının kutsallığının öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

Herkese önemli görevler düştüğünün altını çizen Yavuz, "Sorunu birbirimizi suçlayarak değil, birlikte çözüm arayarak aşabiliriz. Şiddetin olmadığı bir toplum ancak sevginin, saygının ve adaletin hakim olduğu bir toplumsal kültürle mümkündür. Bu nedenle özellikle çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştirmek, empati duygusunu geliştirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kaydetti.

Yavuz, çalıştayda yapılacak değerlendirmenin ve ortaya konacak önerilerin, Malatya'da kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik önemli bir yol haritası oluşturacağına inandığını bildirdi.

Çalıştayda kadına yönelik şiddetin toplumsal, psikolojik ve hukuki boyutları ele alınarak, çözüm önerileri değerlendirildi.