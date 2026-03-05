Malatya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

05.03.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele için çalıştay düzenlendi, çözüm önerileri değerlendirildi.

Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalığın artırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Seddar Yavuz, toplumun vicdanını sarsan kadına yönelik şiddet konusunu ele almak ve çözüm yollarını değerlendirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Şiddetin her türünün toplumsal bir sorun olduğunu aktaran Yavuz, "Şiddetin sadece belirli bir kesime yöneldiğini düşünmek ya da konuyu yalnızca belli başlıklar altında tartışmak, sorunun köklü şekilde çözülmesine katkı sağlamaz. Kadına, çocuğa, öğretmene, sağlık çalışanına ya da güvenlik güçlerine yönelen her şiddet aynı derecede kabul edilemezdir." ifadelerini kullandı.???????

Şiddetin yalnızca hukuki tedbirlerle ortadan kaldırılabilecek bir mesele olmadığına işaret eden Yavuz, çocukları yetiştirirken saygıyı, merhameti, sorumluluk duygusunu ve insan hayatının kutsallığının öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

Herkese önemli görevler düştüğünün altını çizen Yavuz, "Sorunu birbirimizi suçlayarak değil, birlikte çözüm arayarak aşabiliriz. Şiddetin olmadığı bir toplum ancak sevginin, saygının ve adaletin hakim olduğu bir toplumsal kültürle mümkündür. Bu nedenle özellikle çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştirmek, empati duygusunu geliştirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kaydetti.

Yavuz, çalıştayda yapılacak değerlendirmenin ve ortaya konacak önerilerin, Malatya'da kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik önemli bir yol haritası oluşturacağına inandığını bildirdi.

Çalıştayda kadına yönelik şiddetin toplumsal, psikolojik ve hukuki boyutları ele alınarak, çözüm önerileri değerlendirildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:20:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Malatya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.