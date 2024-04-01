Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyonun refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tataruşağı Mahallesi D300 kara yolu Kırıkköprü mevkisinde, İ.K. yönetimindeki 46 AB 708 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Mehmet Çil (43) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da kamyonun refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Gültepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu İ.O. (16), gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, İ.O'nun cesedini sulama kanalından çıkardı. Genç, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malkara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli ve milli ayçiçeği tohumları üreticilere dağıtıldı. Proje kapsamında üreticilere Trakya bölgesi şartlarına uygun olarak geliştirilmiş 3 farklı çeşit tohum dağıtıldı. İl Müdürü Oktay Öcal, dağıtım töreni öncesinde çiftçilerin taleplerini dinleyerek projeler hakkında bilgiler verdi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir evin çatı katında çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.
MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti. Çelikkol, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti ve hizmetkar olduklarını vurguladı.
Kırklareli'nde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP merkez dahil 1 ilçede kazanırken, AK Parti 4, CHP 2 ilçede kazandı. Merkezde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut birinci sırada yer aldı. Kofçaz ilçesinde MHP, Babaeski ilçesinde AK Parti, Demirköy ilçesinde AK Parti, Pehlivanköy ilçesinde AK Parti, Pınarhisar ilçesinde AK Parti, Lüleburgaz ilçesinde CHP ve Vize ilçesinde CHP birinci sırada yer aldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç, serinlemek amacıyla girdiği su kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından cansız bedeni çıkarılan genç, morga kaldırıldı.
Hatay'da iş makinası yüklü tır alevlere teslim oldu, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı. Yangın, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde iş makinası taşıyan seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Yangını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılmaz hale gelirken iş makinası zarar görmedi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesi ayrılarak karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu.
İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?