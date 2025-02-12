MALATYA'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Doğanşehir ve Arapgir kaymakamlıkları, gece başlayıp, sabah saatlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Her iki ilçede öğrencilerin yanı sıra kronik hastalığı olan ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacakları bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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