Malatya'da kayısı ağaçları buz kesti
MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde, aşırı soğuklar kayısı ağaçlarında ilginç görüntüler oluşturdu. Aşağıulupınar Mahallesi'nde hava sıcaklığının eksi 15 ila 20 dereceye kadar düşmesiyle, kayısı ağaçları buzla kaplandı ve dallarda sarkıtlar oluştu.
Soğuk hava, ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi. Ağaçların gövde ve dal kısımları neredeyse tamamen buzla kaplanırken, kartpostallık görüntüler meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Kayısı Ağaçları Buzla Kaplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?