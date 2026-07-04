Malatya'da Kayısı İhracatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Kayısı İhracatı Başladı

Malatya\'da Kayısı İhracatı Başladı
04.07.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da hasat edilen kayısılar, Avrupa'ya ihraç ediliyor; 200 ton yaş kayısı sevk edildi.

DÜNYA kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da hasat edilen kayısı 350 gramdan başlayıp 5 kiloya kadar paketleme yöntemleriyle sevkiyata hazır hale getirilerek Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Türkiye'de geçen yıl yaşanan zirai don sonrası yaş kayısı ihracatının yapılamadığı Malatya'da hasat döneminin başlaması ile birlikte ihracat başladı. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere işletmelerde hazır hale getirilen yaş kayısı 6 günde 200 ton ihraç edildi.

Akçadağ ilçesindeki yaş kayısı paketleme işletmesini ziyaret eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ilk olarak geçen hafta Kale ilçesinde yaş kayısı hasadı başladığını belirterek, bahçelerde toplanan kayısıların kayısı işletmelerinde ihracata hazır hale getirilip dünyanın dört bir yanına gönderildiğini ifade etti.

'HEDEFİMİZ ÇOK YÜKSEK'

Özcan, 2025 yılında yaşanan zirai don üreticiden ihracatçıya herkesi mahzunlaştırdığını belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl çok mutluyuz. Hem sahada hem de işletmelerde hummalı bir çalışma var. Tarladan sofraya kadar kayısıyla ilgili bütün paydaşlarımız, bütün ortaklarımız şu anda yoğun bir şekilde mesai yapıyorlar. Özellikle Avrupa'da Almanya, İngiltere gibi ülkelere çok yoğun bir şekilde şu anda ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu serüveninin yaklaşık 45-50 gün devam etmesini bekliyoruz. Şu anda Malatya bir aslında şenlik alanına döndü. Hedefimiz çok yüksek. Bir taraftan yaş kayısıda, bir taraftan da kuru kayısıda bu yıl çok yüksek miktarda bir ekonomik gelir hedefliyoruz. Biz 1 milyon dekarlık bir alanda, 10 milyon köke yakın ağaçta, yaklaşık 800 bin ton bir yaş kayısı üretme kapasitesine sahibiz. Malatya dünya kayısısının yaşta yüzde 20'sini, kuruda da yüzde 70'ini üretimini gerçekleştiren bir şehir. Malatya kuru meyve ihracatında Türkiye'ye yaklaşık 500 milyon dolarlık bir aslında katkı sunuyor."

'YENİ MAHSUL İLE UMUTLARIMIZ YEŞERDİ'

Yaş kayısı ihracatı gerçekleştiren işletme sahibi Mahmut Bak ise bahçelerde yapılan hasat sonrası kayısıların ihracata hazır hale getirilmesi için işletmelerine getirildiğini belirterek, ihracat öncesi hazırlık aşamasını anlatarak, "Kayısılar işletmede soğuk hava depolarında bir gün boyunca dinlendiriliyor. Bu da üründeki kalite kayıplarını görebilmek için. Yani yumuşama, lekelenme gibi diğer etmenleri görebilmek için dinlenme yapılıyor. Sonrasında makinada boylandırma, seçme, ayıklama ve tasnifleme işlemleri yapılıyor. Paket, siparişe göre de paketleme işlemleri yapılabiliyor. Kayısılar 350 gramdan başlayıp 5 kiloya kadar paketleme yöntemleriyle de sevkiyata hazır hale getiriliyor. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Almanya, İngiltere, Danimarka, Belçika, Hollanda, Singapur, Malezya, Hong Kong, Endonezya, Kanada gibi ülkelere uçak kargolar ile gönderiyoruz. Geçtiğimiz yıl bir zirai don yaşadık. Haliyle meyvemiz yoktu, kayısımız yoktu ama bu sene umutlarımız yüksek. Rekoltemizin biraz daha geçen yıla göre daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl şehirde neredeyse ürün tamamen sıfırlanmıştı. Bu sene yeni ürünle birlikte, yeni mahsulle birlikte umutlarımız yeşerdi. Beklediğimiz seviyelerin biraz altında da olsa ciddi bir rekolte olduğunu tahmin ediyoruz. İşletmemizde 6 günde 12 TIR'lık bir sevkiyat, yani 200 ton civarında yaş kayısı ihracatı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Malatya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Kayısı İhracatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama
Bartın’da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü Bartın'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü

11:51
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 12:24:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Malatya'da Kayısı İhracatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.