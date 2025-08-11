Malatya'da Kaza: 2 Ölü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Battal Eryalçın idaresindeki 46 E 8854 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Akçadağ ilçesi girişinde, M.D. yönetimindeki 23 AES 640 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Battal Eryalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Eryalçın da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.