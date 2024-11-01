Malatya'da Kaza: İki Can Aldı - Son Dakika
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Malatya'da Kaza: İki Can Aldı

Malatya\'da Kaza: İki Can Aldı

Malatya'da devrilen otomobil yangında sürücü ve yolcu hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

01.11.2024 16:19
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MALATYA'da devrilip alev alan otomobilin sürücüsü Berat Şahintürk (24) ile yanındaki Nahide Zeyveli (30), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Hekimhan kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Berat Şahintürk'ün kontrolünü yitirdiği 44 ABB 728 plakalı otomobil, taklalar atarak devrildi. Alev alıp yanmaya başlayan otomobili gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Berat Şahintürk ile yanındaki Nahide Zeyveli'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Şahintürk ve Zeyveli'nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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