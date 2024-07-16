Malatya'da Kışla Caddesi'nde elektrik kesintisi nedeniyle esnaf eylem yaptı

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Malatya'da rezerv alan ilan edilen Kışla Caddesi'nde tahliye süreleri dolmasına rağmen dükkanları boşaltmayan esnaf, elektrikleri kesilince caddeyi trafiğe kapattı.

Tahliye süreleri 29 Mayıs'ta dolan cadde esnafının bir bölümü dükkanları boşaltınca yıkımlar da başladı.

Ancak buna rağmen bazı esnaf iş yerlerini boşaltmadı.

Bugün elektrik dağıtım şirketi çalışanları elektrikleri kesince esnaf oturma eylemi yaparak caddeyi trafiğe kapattı.

Polis ekiplerinin de önlem aldığı bölgede esnaf bir süre sonra eylemini sonlandırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen esnaf, elektrikler olmayınca rafları sökemediklerini belirterek 2 gün süre istedi. Esnafa istedikleri süre verildi.

Kışla Caddesi esnafı için Millet Bahçesi ve 2. Kanal Boyu bölgesinde konteyner iş yerleri ayarlandığı kaydedildi.