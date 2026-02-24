Malatya'da Kuyumcu Soygunu Girişimi - Son Dakika
Malatya'da Kuyumcu Soygunu Girişimi

Malatya\'da Kuyumcu Soygunu Girişimi
24.02.2026 15:31
Kar maskeli şüpheli kuyumcuya silah çekti, paniğe kapılan dükkan sahibi butona bastı ve kaçtı.

MALATYA'da, yüzünde kar maskesi olan şüpheli, tabancayla dükkanına girdiği kuyumcunun çığlıkla panik butonuna bastığını fark edince kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren kar maskeli kişi, iş yeri sahibi Tuba Çatalkaya'ya silah doğrultup, altınları çantaya doldurmasını istedi. Korkuyla çığlık atan Çatalkaya, panik butonuna bastı. Durumu fark eden şüpheli, kaçtı. Çevre esnafı, şüpheliyi yakalamak için takip etti. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Geniş çaplı çalışma yapan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

'DAHA ÖNCE DE OLDU'

Daha önce de benzer soygun girişimlerinin yapıldığını belirten Tuba Çatalkaya, "Birden içeri girdi, 'Boşalt' diye bağırdı, tabancayı çekti. Ben de direkt ayağımın altındaki butona bastım. Ben bağırınca panikledi, dayanamadı, kaçtı. Sonra dışarı çıkıp bağırmaya başladım. Daha önce de 2017'de aynı şekilde yaşadım, yine silahlı ve maskeli kişiler geldi. 4-5 kez benzer olay oldu. Kadın olarak bu mesleği yapıyorum diye bunları mı hak ediyorum? 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu dükkan bana babamdan kaldı. Dışarıda 'bayan' diye gücüm yetmez sanıp hırsızlık girişiminde bulunuyorlar. Kadınlar hiçbir şey yapmayacak mı? Bıkmadım, bıkmayacağım da devam edeceğim. Bırakmayacağım" dedi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

