Malatya'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

11.06.2026 21:05
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Kara Kuvvetleri helikopterleri, Malatya'da mahsur kalan vatandaşları başarılı bir şekilde kurtardı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da sarp arazide mahsur kalan vatandaşların Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterler ile kurtarıldığını bildirdi. Bakanlık, ayrıca vatandaşların kurtarılma anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

MSB tarafından sanal medya üzerinden 'Zamanla yarışan kahramanlık, en zorlu arazilerde hayat bulur' notu ile yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 tipi helikopterle Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kırsalında, çok dik ve sarp arazide mahsur kalan vatandaşlarımıza yönelik kurtarma görevi başarıyla icra edildi. Zorlu coğrafyada görev yapan personelimiz, vatandaşlarımızı emniyetli şekilde bölgeden alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmelerini sağladı. Tedavi altına alınan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, vatandaşların kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğba Baysal Tuğba Baysal:
    allah rahmet eylesin çok iyi olmuş kurtarma operasyonu kara kuvvetleri çok iyi işini yapıyo bunlar. kadın erkek demeden herkesi kurtarıyolar tabii ki yazık ki kadınlar böyle yerlere gitmemeli ama hoş iyi bitti işte 0 0 Yanıtla
  • Ayhan Aslan Ayhan Aslan:
    iyi kurtarıldılar da haberde anlatıldığı kadar basit bi olay değildir galiba. sarp arazide mahsur kalmanın ardında neler var merak ediyorum. helikopterle kurtarma operasyonu kolay değildir tabi. 0 0 Yanıtla
  • Nevriye Makina Nevriye Makina:
    yine aynı şey işte insanlar hiç ders almıyo bu tür olaylara çok sık rastlanıyo sarp araziye niye gidiyolar bilemedim 0 0 Yanıtla
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