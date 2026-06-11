Malatya'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da sarp arazide mahsur kalan vatandaşların Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterler ile kurtarıldığını bildirdi. Bakanlık, ayrıca vatandaşların kurtarılma anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

MSB tarafından sanal medya üzerinden 'Zamanla yarışan kahramanlık, en zorlu arazilerde hayat bulur' notu ile yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 tipi helikopterle Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kırsalında, çok dik ve sarp arazide mahsur kalan vatandaşlarımıza yönelik kurtarma görevi başarıyla icra edildi. Zorlu coğrafyada görev yapan personelimiz, vatandaşlarımızı emniyetli şekilde bölgeden alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmelerini sağladı. Tedavi altına alınan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, vatandaşların kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.