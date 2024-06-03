Malatya\'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 44 EK 498 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Suçatı mevkiinde Ö.B.T idaresindeki 27 RR 275 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçede ayrıca O.Ş yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Güzelköy mevkiinde A.Ç idaresindeki 44 AS 588 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.