Malatya'da müezzin taşla vurularak öldürüldü, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da müezzin taşla vurularak öldürüldü, 3 kişi tutuklandı

Malatya\'da müezzin taşla vurularak öldürüldü, 3 kişi tutuklandı

Malatya'da husumetli amca çocuklarının kavgasında müezzin Murat Bulut başına taşla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

07.08.2024 11:54
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MALATYA'da, husumetli amca çocuklarının kavgasında, başına taşla vurulan müezzin Murat Bulut'un (35) yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Olay, Darende ilçesi Nurkuyusu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Ailevi nedenlerden husumetli olan amca çocukları arasında çıkan tartışma, taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada başına taş isabet eden Battalgazi ilçesindeki Abdulhalik Gücdevani Camisi müezzini Murat Bulut ile Y.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Bulut, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında kavgaya karışan, aralarında yaralanan ve tedavisi tamamlanan Y.B.'nin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B., A.B. ve M.M.B. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, diğer 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Murat Bulut, Müezzin, Malatya, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da müezzin taşla vurularak öldürüldü, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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