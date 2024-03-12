Malatya\'da öğrenciler İstiklal Marşı\'nı okuyarak farkındalık çalışması yaptı

Malatya'da öğrenciler, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, toplu taşıma aracına binen öğrenciler, araç seyir halindeyken İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ayrı ayrı yüksek sesle okudu.
Yolcuların beğeniyle izlediği etkinlik, sosyal medyada da ilgi gördü.
Darende ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde toplanan öğrenciler ise Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafını kalp içerisine alarak "Korkmuyoruz" yazısıyla koreografi oluşturdu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 595 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 448 milyon dolar olarak hesaplandı. Ayrıca, ocak ayında resmi rezervlerde 6 milyar 207 milyon dolar azalma oldu. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 661 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Manisa'nın Soma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Programa Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.
Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programlarda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabulü anlatıldı, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi sunuldu. Programlar sonunda hatıra fotoğrafı çekildi ve çeşitli gösteriler yapıldı.
Türkiye son yıllarda yaptığı askeri silah ve araç üretim adımlarıyla dünyanın en büyük silah üreticileri arasında yer almayı başardı. Türkiye, listenin 11. sırasında yer alarak büyük bir sıçrama yakaladı. Uzmanlar, Türkiye'nin yeni ürünlerle birlikte pazardaki payının daha da artacağını belirtiyor. Rusya ise sıralamada gerileyerek 3. sıraya düştü ve yerini Fransa aldı.
Alman otomobil üreticisi Porsche, Taycan Turbo GT modeliyle tarihindeki en güçlü otomobili piyasaya sürdü. Yeni versiyonuyla dikkat çeken Taycan Turbo GT, 780 Hp güce sahip ve 0'dan 100'e 2.3 saniyede çıkabiliyor. Weissach paketiyle ise bu süre daha da kısalıyor. Avrupa'da satışta olan aracın fiyatı yaklaşık 250 bin euro.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye toplamda 192 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 işyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü işbirliğiyle düzenlenen Sürdürülebilirlik Parkı hizmete açıldı. Park, yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip olup, Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem döneminde ilçeye kazandırılan 57. parktır.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2. Çevre Yolu Devam Projesi kapsamında yeni yol açma çalışmalarının 2. etabı tamamlandı. Bin 300 metre uzunluğundaki yol trafiğe açıldı.
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