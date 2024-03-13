Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencileri Hastanede Moral Ziyareti Yaptı

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.
Okul tarafından hazırlanan "Güle Oynaya Öğrenin Çocuklar" projesi kapsamında Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören 0-16 yaş çocuklara yönelik moral etkinliği düzenlendi.
Ziyarette, öğretmen ve öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek hastanede tedavi gören çocuklara moral verdi.
Okul Müdürü Hüseyin Ünal, AA muhabirine, bu tarz projelerin artırılmasının öğrencilerde empati ve yardımseverlik duygusunu artırarak sosyal sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine katkıda bulunduğunu söyledi.
Ünal, projeye desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Adem Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alpaslan Özdemir, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, öğretmen, öğrencilere teşekkür etti.
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