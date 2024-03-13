Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencileri Hastanede Moral Ziyareti Yaptı

SOYAP, Panorama Müzesi önünde iftar çadırı kurdu

Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP), ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla Panorama Müzesi önünde bir iftar çadırı kurdu. SOYAP Koordinatörü Murat Değirmenci, çadırın ramazan boyunca hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de iftara yetişemeyen vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti. SOYAP, 13 yerel, ulusal ve uluslararası dernek ve vakıfın bir araya gelerek Samsun'da sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın destekçisi olduğu bir birlikteliktir.