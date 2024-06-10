Malatya'da okulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da okulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi

Malatya\'da okulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı 'Yüz Yüze 100 Okul Oyunu' projesi kapsamında Malatya'da okullarda oluşturulan oyun alanlarıyla okul bahçeleri renkleniyor. Öğrenciler, ders aralarında ve teneffüslerde akranlarıyla birlikte geleneksel oyunları oynayabilecekleri alanlarda vakit geçiriyor. Bu sayede çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş olan oyunlarla tanışırken, dijital bağımlılıktan uzaklaşıp fiziksel aktivite yapma imkanı buluyorlar. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, çocuk oyunlarının önemine vurgu yaparak, okullarda oyun alanları oluşturulmasının çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti.

10.06.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da okulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Yüz Yüze 100 Okul Oyunu" projesi doğrultusunda Malatya'da okullarda oluşturulan oyun alanlarıyla okul bahçeleri renkleniyor.

Bu kapsamda öğrencilerin ders aralarında, teneffüslerde ve beden eğitimi derslerinde akranlarıyla birlikte dolu dolu zaman geçirme imkanı buldukları okul bahçelerinde sek sek, köşe kapmaca, yağ satarım bal satarım, körebe gibi geleneksel oyunları oynayabilecekleri alanlar oluşturuldu.

Çocuklar rengarenk çizilen oyun sahalarında hem unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel oyunlarla tanışıyor, hem dijital bağımlılıktan uzak bir şekilde akranlarıyla gönüllerince vakit geçiriyor hem de fiziksel aktivite gerçekleştirme imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, ziyaret ettiği Diniye Çalık İlkokulu öğrencileri ile okulun bahçesinde oluşturulan oyun alanında öğrenciler ile birlikte etkinliklere katıldı.

Bakır, burada, geleneksel çocuk oyunlarının tekrar gün yüzüne çıkarılması için okullarda oyun alanları oluşturduklarını söyledi.

Çocuk oyunlarının en etkili öğrenme ve gelişme aracı olduğunu aktaran Bakır, şunları kaydetti:

"Oyun sırasında çocuk birçok şeyi dener, dış dünyayı keşfeder, insanları gözlemler, kuralları öğrenir, sınırları kavrar, insanlarla iletişim kurmayı öğrenir, temel becerilerini geliştirir, özelliklerini fark eder ve kendini geliştirir. Bu nedenle çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır. Köklerden geleceğe rol model olan ve Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in önemsediği ve ülke genelinde başlatmış olduğu proje doğrultusunda okullarımızın bahçelerinde zil çaldığında öğrencilerin heyecanla koştuğu, geleneksel çocuk oyun alanları oluşturduk, protokol kapsamında bu alanların oluşmasında çalışmalarımıza destek olan Malatya Fenerbahçeliler derneğimize teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Malatya, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da okulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Taraflar arasında misilleme savaşı başladı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Taraflar arasında misilleme savaşı başladı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da okulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement