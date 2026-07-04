Malatya'da Orman Yangını - Son Dakika
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Malatya'da Orman Yangını

Malatya\'da Orman Yangını
04.07.2026 15:02
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Pütürge'de başlayan orman yangınına ekipler müdahalede bulunuyor, çalışmalar devam ediyor.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Örmeli Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. 1 orman arazözü, 1 orman ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli 8 orman işçisi ile müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 32 tonluk su tankeri ile birlikte 3 ekip daha bölgeye hareket etti.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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