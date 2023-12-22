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Malatya'da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 5 bin 586 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 5 bin 586 hap ele geçirildi

Malatya'da yapılan operasyonda otobüs terminalinde bir valizde 5 bin 586 uyuşturucu hap ile 300 gram sentetik ecza maddesi bulundu. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya\'da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 5 bin 586 hap ele geçirildi
22.12.2023 - 14:29,  Güncelleme: 14:30
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Malatya'da otobüs terminaline düzenlenen operasyonda 5 bin 586 uyuşturucu hap ile 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubeleri koordinesinde, MAŞTİ otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, "Otobüsteki valiz içerisinde 5 bin 586 uyuşturucu hap ve 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bir şahıs yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 5 bin 586 hap ele geçirildi - Son Dakika
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