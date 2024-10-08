Malatya'nın Battalgazi ilçesinde halk otobüsüyle öğrencileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı.
M.B. yönetimindeki 44 AED 745 plakalı öğrencileri taşıyan midibüs, Hanımınçiftliği Mahallesi Malazgirt Sokak'ta F.K'nin kullandığı 44 H 0089 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 25 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Otobüs ve Midibüs Çarpıştı: 25 Yaralı - Son Dakika
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