Malatya\'da Otobüste 29 Kilo 860 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da, yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kale ilçesinde durdurulan otobüste narkotik köpek desteğiyle yapılan aramada, otobüsün emanet bölümündeki valiz içerisinde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valizin sahibi olduğundan şüphelenilen kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'nın göreve başlamasının ardından düzenlenen iftar programına yaklaşık 1500 kişi katıldı. Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada seçim sürecinin sağlıklı geçtiğini ve şehir için güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını belirtti. İftar programına Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Selim Dölcü de katıldı.
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