Malatya\'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Çamurlu mevkisinde meydana geldi. H.B.'nin kontrolünü yitirdiği 02 EE 809 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sürücüyle birlikte otomobildeki 6 kişi, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.